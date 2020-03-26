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Al-Nasr Galatasaraylı Feghouli'nin peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.03.2020 22:49 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr, Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli'ye talip oldu.

Al-Nasr Galatasaraylı Feghouli'nin peşinde

Kara bulutların en tepede dolaştığı şu dönemde Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımı talip oldu. Daha önce Ahmet Musa için Leicester City'ye 16.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen ancak Nijeryalı oyuncu yüzünden büyük hayal kırıklığına uğrayan Suudi Arabistan ekibinin, kolları Feghouli için sıvadığı bildirildi. Al Nasr'ın, Ahmed Musa'yı en uygun fiyatla elinden çıkarıp, gelecek geliri Feghouli'ye harcamak istediği bildirildi.

BU SEZON 5 GOL ATTI

Galatasaray yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan mali kriz sonrasında TFF'den gelen uyarıyla oyunculardan indirim isteneceği ortamda Feghouli'nin de teklife 'Evet' diyeceği iddia edildi. Üç sezondur G.Saray forması giyen Sofiane Feghouli, son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu. Bu sezon da 21 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 2 asistlik katkı yaptı ve G.Saray'ın çıkışına katkı sağladı.


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Galatasaray Sofieane Feghouli al nasr

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