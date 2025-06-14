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Al Nassr’dan Süper Lig’e transfer… Jhon Duran için hamle yapanlar arasında Süper Lig takımları da var!

Geçtiğimiz transfer döneminde İngiliz takımı Aston Villa’dan, Arabistan’ın Al Nassr kulübüne 77 milyon Euro karşılığında transfer olan Jhon Duran için ayrılık iddiaları gündemde. Duran için olası senaryolar arasında Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu öğrenildi.

Al Nassr’dan Süper Lig’e transfer… Jhon Duran için hamle yapanlar arasında Süper Lig takımları da var!
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan’dan gelen bilgilere göre Jhon Duran’ın ülkede mutsuz olduğu ve menajerine takım bulması talimatı verdiği öğrenildi. Suudi Arabistan’da Koora Break’de çıkan habere göre Jhon Duran Arabistan’da olmaktan dolayı mutsuz ve kulünden ayrılmak üzere.

3 BÜYÜKLERE ÖNERİLDİ!

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Oyuncu için menajerinin önerdiği kulüpler arasında Türkiye’den 3 büyüklerinde olduğu öğrenildi. Avrupa’dan da birçok talibinin olması beklenen yıldız golcü için 3 büyükler şu an için öneriyi düşünüyorlar.

YILLIK MAAŞI DUDAK UÇUKLATIYOR…

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21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran, Al-Nassr'da yıllık 16.7 milyon £ (21 milyon $) kazanıyor. Maddi anlamda transferin nasıl çözülebileceği konusunda kararsız kalan 3 büyükler, çözümü yarısını Al Nassr’ın ödemesi koşuluyla bir kiralama yolunda buldukları bildirildi.

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transfer Süper Lig Suudi Arabistan Al Nassr FC son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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