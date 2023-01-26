Al Sancak dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Al Sancak dizisi konusu ve oyuncuları

Al Sancak dizisi konusu ve oyuncuları gündem oldu. Yeni dizi Al Sancak bu akşam ekrana gelecek. Dizide ünlü isimler yer alıyor. Al Sancak oyuncuları arasında yer alan Uğur Güneş Ali Banazlı karakterine, Gülsim Ali İlhan ise Nadia Ivanova'ya hayat veriyor.

AL SANCAK DİZİSİ KONUSU

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ‘’Beyaz Melek’’ kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir.

Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye’ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı’nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi’ni bir sürpriz bekler. Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır.

Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı’yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.

AL SANCAK DİZİSİ OYUNCULARI

Al Sancak dizisi oyuncuları arasında Uğur Güneş, Gülsim Ali İlhan, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel yer alıyor.

