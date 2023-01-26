MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Al Sancak dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Al Sancak dizisi konusu ve oyuncuları

Al Sancak dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Al Sancak dizisi konusu ve oyuncuları

26.01.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sancak dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni dizi Al Sancak her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Sana selam ey şanlı Türk bayrağı! sloganıyla yola çıkan Al sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Peki, Al Sancak dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte diziye dair merak edilenler

Al Sancak dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Al Sancak dizisi konusu ve oyuncuları

Al Sancak dizisi konusu ve oyuncuları gündem oldu. Yeni dizi Al Sancak bu akşam ekrana gelecek. Dizide ünlü isimler yer alıyor. Al Sancak oyuncuları arasında yer alan Uğur Güneş Ali Banazlı karakterine, Gülsim Ali İlhan ise Nadia Ivanova'ya hayat veriyor.

AL SANCAK DİZİSİ KONUSU

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ‘’Beyaz Melek’’ kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir.

al-sancak

Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye’ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı’nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi’ni bir sürpriz bekler. Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır.
Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı’yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.

al-sancak-oyuncuları

AL SANCAK DİZİSİ OYUNCULARI

Al Sancak dizisi oyuncuları arasında Uğur Güneş, Gülsim Ali İlhan, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Final mi yapacak? O dizinin akıbeti belli olduFinal mi yapacak? O dizinin akıbeti belli oldu
Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba oldu: 'Bugün de şoka girdik'Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba oldu: 'Bugün de şoka girdik'
Kurtlar Vadisi'nin Yıldırım'ı son haliyle şaşırttı!Kurtlar Vadisi'nin Yıldırım'ı son haliyle şaşırttı!

En Çok Okunan Haberler

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

EYT'de 1 Mart heyecanı! Emekli maaş hesaplama tablosunda yüzde 17'lik fark

EYT'de 1 Mart heyecanı! Emekli maaş hesaplama tablosunda yüzde 17'lik fark

Duruşmaya göğüslerinin yarısı açıkta geldi! İşte mahkemenin kararı

Duruşmaya göğüslerinin yarısı açıkta geldi! İşte mahkemenin kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

2023 için enflasyon tahmini belli oldu!

2023 için enflasyon tahmini belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.