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Al Sancak dizisinin Yüzbaşı Eylül'ü Gizem Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Al Sancak kadrosuna katılan Gizem Güneş'in hayatı

27.04.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sancak dizisi TRT1'de her perşembe yayınlanmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili hikayenin anlatıldığı dizi, ilgiyle izleniyor. Diziye Yüzbaşı Eylül rolüyle katılacak olan Gizem Güneş, yayınlanan fragmanın ardından gündem oldu. Kullanıcılar Gizem Güneş'in kim olduğunu araştırıyor. Peki, Al Sancak dizisinin Yüzbaşı Eylül'ü Gizem Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Al Sancak kadrosuna katılan Gizem Güneş'in hayatı...

Al Sancak dizisinin Yüzbaşı Eylül'ü Gizem Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Al Sancak kadrosuna katılan Gizem Güneş'in hayatı

Gizem Güneş ile ilgili aramalar, oyuncunun Al Sancak kadrosuna dahil olmasının ardından hız kazandı. Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin baş rolde olduğu Al Sancak dizisi, perşembe akşamları ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Gizem Güneş'in hayatı kullanıcılar tarafından merak edildi. İşte Al Sancak Eylül Yüzbaşı Gizem Güneş ile ilgili detaylar...

GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile yaşamış ardından İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde rol almıştır.

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OYNADIĞI DİZİLER

4N1K İlk Aşk (2018)
Kanatsız Kuşlar (2017)
İçimdeki Fırtına (2017)
Her Şey Yolunda Merkez (2013)
Binbir Gece (2007)
Sinema;

Sesinde Aşk Var (Tv Filmi 2019)

Moya-Hitit Yıldızı (2011)

TİYATRO

Shrek Müzikali

Aslan Kral Müzikali

Allattin

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