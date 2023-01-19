Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülsim Ali'den yine bir ters köşe!

Gülsim Ali esas adıyla Gülsim Ali İlhan bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan Al Sancak dizisiyle tekrar ekranlara dönüyor. Son dönemde dizi projeleri için Gülsim Ali ismi sıkça anılıyor. Peki Gönül Dağı'nın Dilek'i, şimdininse Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte güzel oyuncu ile ilgili merak edilenler...

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

Gülsim Ali İlhan ya da bilinen adıyla Gülsim Ali Bulgaristan Türkü'dür. Bulgaristan'da doğup büyüyen Ali, 18 Şubat 1995'te dünyaya geldi. Gülsim Ali gayet iyi Türkçe bilgisinin yanında iyi derecede Bulgarca ve İngilizce konuşabilmektedir. İlhan, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçilmiş ve 2012 yılında oyunculuğa adım atmıştır.

Başarılı oyuncu en son Gönül Dağı dizisiyle ekranlardaydı. Cumartesi akşamlarının reyting birincisi Gönül Dağı'ndan söylenenlere göre kendi isteği ile ayrılmıştı. Gülsim Ali Bozdağ Film’in yeni iddialı projesi Al Sancak'ta Nadia rolünde oynayacak.

GÜLSİM ALİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

2012 - Son Yaz - Balkanlar 1912 Ayşe

2015 - Son Çıkış Ege

2016 - Seddülbahir 32 Saat

2016 - Hanım Köylü

2016 - 2018 Diriliş Ertuğrul

2019 - Yüzleşme

2019 - 2020 Payitaht Abdülhamid

2020 - 2022 Gönül Dağı

2023 - Al Sancak

