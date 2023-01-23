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Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali'nin eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören inanamadı

23.01.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde yakaladığı çıkıştan sonra Al Sancak dizisiyle ekrana dönen ünlü oyuncu Gülsim Ali, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak konusu oldu. Bulgaristan'da Türkiye'ye uzanan şöhret macerasıyla dikkat çeken Gülsim Ali'nin eski aşkını görenler 'yok artık' demeden edemedi.

Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali'nin eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören inanamadı

Al Sancak dizisinde Uğur Güneş ile kamera karşısına geçen Gülsim Ali'nin eski sevgilisi de tanıdık çıktı.

Bulgaristan Rusçuk'ta doğup büyüyen Gülsim Ali, katıldığı bir modellik yarışması sonrası oyunculuğa merak sarmış ve Türkiye'ye gelme kararı almıştı.

Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali'nin eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören inanamadı

2012 yılında rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan oyuncu, Gönül Dağı dizisiyle kariyerinde büyük bir yükselişe geçti.

Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali'nin eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören inanamadı

Şimdilerde Al Sancak dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun eski aşkını görenler hayret etti.

Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali'nin eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören inanamadı

Gülsim Ali, Yüzleşme dizisindeki rol arkadaşı Durul Bazan ile bir dönem gizli saklı aşk yaşamıştı. İddiaya göre Gülsim Ali'nin ailesi, kızlarının kendisinden 23 yaş büyük biriyle birlikte olmasına karşı çıktı. Ailesine rağmen ilişkisine devam eden Gülsim Ali'nin ayrılığı da sessiz sedasız olmuştu.

Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali'nin eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören inanamadı


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