Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali'nin eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören inanamadı

Al Sancak dizisinde Uğur Güneş ile kamera karşısına geçen Gülsim Ali'nin eski sevgilisi de tanıdık çıktı.

Bulgaristan Rusçuk'ta doğup büyüyen Gülsim Ali, katıldığı bir modellik yarışması sonrası oyunculuğa merak sarmış ve Türkiye'ye gelme kararı almıştı.

2012 yılında rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan oyuncu, Gönül Dağı dizisiyle kariyerinde büyük bir yükselişe geçti.

Şimdilerde Al Sancak dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun eski aşkını görenler hayret etti.

Gülsim Ali, Yüzleşme dizisindeki rol arkadaşı Durul Bazan ile bir dönem gizli saklı aşk yaşamıştı. İddiaya göre Gülsim Ali'nin ailesi, kızlarının kendisinden 23 yaş büyük biriyle birlikte olmasına karşı çıktı. Ailesine rağmen ilişkisine devam eden Gülsim Ali'nin ayrılığı da sessiz sedasız olmuştu.



