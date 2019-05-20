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Alaaddin filmi fragmanı yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 20.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

Disney'in dört gözle beklenen yapımlarından Alaaddin için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği film 24 Mayıs'ta vizyona girecek. İşte detaylar...

Alaaddin filmi fragmanı yayınlandı!

1992 yapımı Disney animasyon filminin, 2019 model yeniden yapımı olan "Aladdin"de, kahramanımız Aladdin (Mena Massoud), Agrabah şehrinde yiyeceği yiyecekleri pazardan çalan fakir bir gençtir. Gecelerini, şehrin farklı bölgelerinde uyuyarak geçiren, gündüzlerini ise hırsızlığa ayıran Aladdin'in yaptıklarıyla hiç de uyumlu olmayan altın gibi bir kalbi vardır. Onun asıl macerası, ülkenin sultanı olan babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışılan Prenses Jasmine (Naomi Scott) ile tanışmasıyla başlar. Her şey çok kötü giderken Aladdin'in şansı, Harikalar Mağarası'ndan sihirli bir lamba bulduğunda aniden değişir. Bilmeden aldığı bu lambanın içinde, 3 dileğini gerçekleştirebilecek neşeli bir cin (Will Smith) vardır. Aladdin, lambanın cini sayesinde sevdiği kıza kavuşmayı planlayadursun; Sultan'ın danışmanı Jafar (Marwan Kenzari) da hem Aladdin hem de lamba için kötü planlar yapmaktadır.

Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği filmin vizyon tarihi ise 24 Mayıs 2019.


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Alaaddin fragman sinema

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