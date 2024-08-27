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  4. Alacağı ücret çok konuşulmuştu! Hadise'nin başrolde olduğu Esas Oğlan dizisinin çekimleri tamamlandı! İlk fotoğraflar geldi... Sosyal medya yıkıldı

Alacağı ücret çok konuşulmuştu! Hadise'nin başrolde olduğu Esas Oğlan dizisinin çekimleri tamamlandı! İlk fotoğraflar geldi... Sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.08.2024 13:10
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Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan 'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı. Heyecanla beklenen dizinin çekimlerden paylaşılan fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hadise'ye adeta yorum yağdı.

MYNET-İddialı kostümleri, sahne şovları ve hakkındaki aşk iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hadise şimdi de heyecanla beklenen dizisindeki fotoğraflarla gündeme geldi.

Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı 8 bölümlük dizi projesi için kamera karşısına geçti. Bir dijital platformda yayınlanacak olan dizinin çekimleri tamamlandı ve ilk fotoğraflar da geldi.

DİZİ 1

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı buluşturan dizinin yakın zamanda izleyicisinin karşısına çıkması bekleniyor. Çekimlerden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DİZİ 2

YORUM YAĞDI

Hadise'nin ilk fotoğraflarına sosyal medyada; 'Hadise beni heyecanlandırıyor', 'merakla bekliyorum', 'Hadise'nin oyunculuğunu izlemek için sabırsızlanıyorum', 'Hadise'nin güzelliği şaka mı?', 'Hadise varsa izlenir' gibi yorumlar yapıldı.

DİZİ 3

Dizi, aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu alıyor.

ALACAĞI ÜCRET...

Hadise'nin 8 bölümlük dizi için 10 milyon TL'ye el sıkıştığı söylenmişti. Dizide Hadise'nin hayat vereceği Ceren karakteri iflah olmaz bir romantik, risk analisti, Seda Bakan'ın canlandıracağı Selma karakteri de insanı yoracak kadar gerçekçi biridir.

DİZİ 4

DİZİ 5

dizi 6

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Seda Bakan
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