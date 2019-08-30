Alaçatı kuşlarıyla da turist çekecek

Çeşme Belediyesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye işbirliğiyle kuş gözlem parkuru yapılması planlanan Azmak mevkisinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçenin, rüzgarı, denizi ve plajlarının ötesinde doğal, tarihi, kültürel mirasıyla da dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğuna işaret ederek, "Burada yapılacak çalışmanın ekonomik katkıdan daha çok 100'den fazla kuş türüne ve biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan Alaçatı Azmak'ın korunması fikrini çok önemsiyorum." diye konuştu.

'2 MİLYON METREKARE ALANDA ENDEMİK TÜR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Kutlu Aktaş Barajı'nın etrafındaki 2 milyon metrekare arazinin, ihaleye çıktığını belirten Oran, şöyle devam etti:

"Endemik bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili bir ihale. Çeşme Belediyesi olarak buraya bizim aday olduğumuzu açıkladık. Bu 2 milyon metrekarede 'Çeşme Bahçesi' yapacağız, burada sakızımızı, lavantamızı ve bütün endemik ürünlerimizi yetiştirmek üzere talip olduğumuzu söyledik. İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek oldu bize."