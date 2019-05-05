Alanya'da, 8 metrelik karla kaplı yol açıldı

Alanya merkezden 55 kilometre uzaklıktaki Gökbel Yaylası'nda kış boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylayı şehre bağlayan yollar kapandı. Yaylaya giden Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarla Gökbel Yaylası'na ulaşımı sağlayan yollar trafiğe açıldı. Özellikle tepe kenarlarına biriken ve daha sonra yola inen yaklaşık 8 metre yüksekliğinde karla kaplı Gökbel yolunun açılması, saatler sürdü. Dün itibarıyla ulaşıma yeniden açılan yayla yolundaki kar eritme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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