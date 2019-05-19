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Alanyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.05.2019 21:02 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Cisse ve Vedat Muriqi'den geldi.

Alanyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Alanyaspor, 12. dakikada Cisse'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Çaykur Rizespor, 64'te kazanılan penaltıyı Vedat Muriqi ile gole çevirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 43, Çaykur Rizespor ise 41 yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
alanyaspor Çaykur Rizespor

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