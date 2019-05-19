Alanyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Alanyaspor, 12. dakikada Cisse'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Çaykur Rizespor, 64'te kazanılan penaltıyı Vedat Muriqi ile gole çevirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 43, Çaykur Rizespor ise 41 yaptı.



