Alanyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Alanyaspor, 12. dakikada Cisse'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda toparlanan Çaykur Rizespor, 64'te kazanılan penaltıyı Vedat Muriqi ile gole çevirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 43, Çaykur Rizespor ise 41 yaptı.
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