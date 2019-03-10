Alanyaspor 2-1 BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sergen Yalçın'ın takımı Aytemiz Alanyaspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Erzurumspor kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında daha atak bir futbol sergileyen Akdeniz ekibi, 45+2'de formda golcüsü Papis Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Böylece Senegalli forvet gol sayısını 12'ye yükseltti. 48'de ceza sahası içinde top Leo'nun koluna çarpınca hakem VAR'a gitti. VAR'da pozisyon incelemesinin ardından hakem Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 50'de Papis Cisse'nin penaltısını Sehic kurtardı. Cisse'nin düşürülmesinin ardından hakem bir kez daha penaltıya hükmetti. 59'da Welinton farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
77'de dakikada konuk ekip Erzurumspor, Gilles Sunu ile penaltı vuruşu değerlendirdi ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Öte yandan 90+4. dakikada Alanyasporlu Papiss Cisse, 2. kez kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi, 33. yaşındaki Senegalli golcü, topun auta çıkmasının ardından derin bir üzüntü yaşadı.
Maç sonunda Alanyaspor, 34 puanla (maç fazlasıyla) Kayserispor'un bir basamak üzerine çıktı ve 8. sıraya yerleşti. Erzurumspor ise 22 puanda kalarak 17. sıradaki yerini korudu ve kümede kalma yarışında da ağır bir yara aldı. Alanyaspor, gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
6. dakikada Scuk'un pasında ceza sahasına soldan giren Obertan gelişene vurdu ancak top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.
9. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Sural’ın ara pasında topla buluşan Cisse hızla ceza sahasına girdi. Geriden koşu yapan Efecan ile ceza sahasında duvar pası yapan Cisse'nin gelişine vurduğu plase vuruşta top kaleci İbrahim’e çarparak ağlarla buluştu. Ancak VAR sistemini inceleyen hakem Mete Kalkavan pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve golü iptal etti.
20. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Ozan, topu ceza sahasının önüne havalandırdı. Burada topa yükselen Welinton’un kafa vuruşunu kaleci İbrahim güçlükle kornere tokatladı.
44. dakikada Baiano'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Efecan, Leo'dan sıyrılıp son çizgi üzerindeyken kale önüne çevirdi. Sural'ın vuruşunda savunmadan seken top N'Sakala'nın önüne düştü. Bu futbolcu ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
45+2. dakikada sağ kanattan Efecan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Baiano'nun vuruşunda top Lokman’ın eline çarpınca hakem Mete Kalkavan VAR'ın ardından penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kulanan Cisse'nin vuruşunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.
52. dakikada Eduok'un sol kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Emrah vuruşunda kaleci Haydar topu çeldi.
59. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında arka direkte Papiss Cisse, Kanstrup'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Welinton, sağ üst köşeye doğru yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0
77. dakikada Sunu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu almak isteyen Leo, Efecan'ın müdahalesiyle yere düşünce Mete Kalkavan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı kullanan Gilles Sunu, kalenin ortasına çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-1
80. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın uzun pasını Cisse ceza sahası çizgisi üzerine topun gelişine ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.
90+3. dakikada ceza sahasına sokulan Efecan, Emre’nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi 4’üncü kez penaltı noktayı işaret etti. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Cisse’nin vuruşu üsten dışarı çıktı.
Alanyaspor 2-1 BB Erzurumspor
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan x, Mehmet Metin x, Abdullah Bora Özkara x
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Welinton Silva xxx, Tzavellas xxx, Baiano xxx, Sackey xxx, Josef Sural xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 78 x), Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx, Ozan Tufan xxx (Taha Yalçıner dk. 90 ?), Cisse xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Hasan Ayaroğlu, Hakan Erçelik
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic xxx, Lokman Gör x, Serkan Kurtuluş x, Pierre Kanstrup x, Leo Schwechlen xx, Samuel Eduok x (Gilles Sunu dk. 61 x), İbrahim Akdağ x (Moussa Kone dk. 34 x), Jasmin Scuk x (Taylan Antalyalı dk. 75 ?), Emrah Başsan xx, Gabriel Obertan xx, Ridge Munsy xx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Egemen Korkmaz, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Sefa Akgün, Siphiwe Tshabalala, Kristian Opseth
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Cisse (dk. 45+2), Welinton (dk. 59 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Sunu (dk. 77 pen.)
Sarı kartlar: Kanstrup (BB Erzurumspor), Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)
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