Alanyaspor 2-1 BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sergen Yalçın'ın takımı Aytemiz Alanyaspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Erzurumspor kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında daha atak bir futbol sergileyen Akdeniz ekibi, 45+2'de formda golcüsü Papis Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Böylece Senegalli forvet gol sayısını 12'ye yükseltti. 48'de ceza sahası içinde top Leo'nun koluna çarpınca hakem VAR'a gitti. VAR'da pozisyon incelemesinin ardından hakem Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 50'de Papis Cisse'nin penaltısını Sehic kurtardı. Cisse'nin düşürülmesinin ardından hakem bir kez daha penaltıya hükmetti. 59'da Welinton farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

77'de dakikada konuk ekip Erzurumspor, Gilles Sunu ile penaltı vuruşu değerlendirdi ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Öte yandan 90+4. dakikada Alanyasporlu Papiss Cisse, 2. kez kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi, 33. yaşındaki Senegalli golcü, topun auta çıkmasının ardından derin bir üzüntü yaşadı.