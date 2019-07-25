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Alanyaspor 4 - 0 Gazişehir Gaziantep (Hazırlık maçı)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.07.2019 20:49 | Son Güncelleme

Alanyaspor, Topuk Yaylası'nda oynadığı hazırlık maçında Gazişehir Gaziantep'i 4-0 mağlup etti.

Alanyaspor 4 - 0 Gazişehir Gaziantep (Hazırlık maçı)

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Alanyaspor, hazırlık maçında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Antalya ekibi, 32. dakikada Efecan ile 1-0 öne geçti. 42. dakikada Papis Cisse'nin golüyle Alanyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da Alanyaspor üstündü. 52. dakikada Cisse penaltıdan farkı 3'e çıkarırken, 81. dakikada Tasos Bakasetas maçın skorunu belirledi. (4-0)

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Gazişehir Gaziantep

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