UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Aston Villa karşısında önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Devler Ligi'nde son oynadığı mücadelelerde aldığı puanlarla yükselen bir grafik yakalayan Sarı-Kırmızılılar İngiliz temsilcisini İstanbul'da mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın performansı, Aston Villa'nın son dönemde yaşadığı puan kayıpları ve RAMS Park'taki zemin çalışmaları İngiliz basınının da gündemine girdi. Ada medyası, kritik mücadele öncesinde iki takımın durumunu farklı başlıklarla değerlendirdi.

'KRİTİK SINAV' YORUMU

Sports Mole, Aston Villa'nın son beş resmi karşılaşmada galibiyet elde edememesine dikkat çekti. İstanbul deplasmanının İngiliz ekibi açısından zorlu geçeceğini belirten yayın organı, Galatasaray karşısında alınacak üç puanın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hedefi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Haberde, Galatasaray ve Ipswich Town maçlarının Unai Emery'nin geleceği açısından olmasa da takımın sezon hedefleri bakımından kritik bir döneme işaret ettiği ifade edildi.

THE GUARDIAN'DAN ZEMİN VURGUSU

The Guardian, Galatasaray'ın Samsunspor karşılaşmasını alışılmışın dışında bir statta oynamak zorunda kalmasını gündemine taşıdı. RAMS Park'ta devam eden zemin sorunlarına değinen gazete, Unai Emery'nin bu durumu karşılaşma öncesinde bir mazeret olarak değerlendirmediğini aktardı.

İngiliz basınında yer alan değerlendirmede, Okan Buruk'un Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kart ve Victor Osimhen'in sakatlığı da öne çıkan konular arasında yer aldı.

THE SUN: SAKATLIK YAŞANMA İHTİMALİ VAR

The Sun, RAMS Park'taki zemin yenileme çalışmalarının Aston Villa'nın hazırlık programını etkilediğini yazdı. İngiliz ekibinin İstanbul'da antrenman yapmak yerine son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazete ayrıca saha koşullarının futbolcuların sakatlık yaşama ihtimali konusunda endişelere neden olduğunu okuyucularına aktardı.

TNT SPORTS'TAN TARAFTAR VE ATMOSFER VURGUSU

TNT Sports'a açıklamalarda bulunan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray'ın gücüne dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibi Türkiye'nin en iyi takımı olarak nitelendiren İspanyol çalıştırıcı, takımın baskılı futboluna ve taraftarlarının oluşturduğu atmosfere vurgu yaptı.

Emery, Lucas Torreira'nın performansından övgüyle söz ederken Okan Buruk'un Galatasaray'da başarılı bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, futbolcularından tribünlerin oluşturacağı baskıya kapılmadan kendi oyun planlarını sahaya yansıtmalarını istedi.

BIRMINGHAM MAIL'DEN SAKATLIK VE ZEMİN DEĞERLENDİRMESİ

Aston Villa haberlerine geniş yer veren Birmingham Mail de Galatasaray karşılaşmasını mercek altına aldı. İngiliz gazetesi, mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın sakat oyuncularına ve RAMS Park'ta devam eden zemin çalışmalarına dikkat çekti.

GOAL İKİ TAKIMIN FORM GRAFİĞİNİ KARŞILAŞTIRDI

GOAL İngiltere ise iki takımın son beş maçtaki performanslarını kıyasladı. Galatasaray'ın bu süreçte rakip fileleri 14 kez havalandırdığı, kalesinde ise yalnızca beş gol gördüğü hatırlatıldı.

Aston Villa cephesinde ise tablo farklı. İngiliz ekibinin son beş karşılaşmada üç beraberlik ve iki mağlubiyet aldığı, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördüğü belirtildi.

Haberde ayrıca Barcelona karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından Aston Villa'nın Galatasaray deplasmanında güçlü bir reaksiyon göstermesi gerektiğinin altı çizildi. İngiliz basınındaki değerlendirmeler, iki takımın karşılaşma öncesindeki form durumları arasındaki farklılığı da gözler önüne serdi.