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Alanyaspor’a defans ve orta saha takviyesi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.02.2025 23:12
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Corendon Alanyaspor ara transfer dönemine sayılı günler kala kadrosunu 2 futbolcu alarak güçlendirdi.

Alanyaspor’a defans ve orta saha takviyesi

Corendon Alanyaspor, 2024- 2025 sezonunun ara transfer döneminde takıma yeni oyuncular alarak kadroyu güçlendirmeye devam ediyor. Yunanistan takımlarından Panathinaikos forması giyen orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Alanyaspor, son olarak Pendikspor’da forma giyen defans oyuncusu Umut Mert Toy ile de 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

30 yaşında orta saha oyuncusu Vilhena, kariyerinde Feyenoord, Krasnodar, Espanyol, Salernitana ve Panathinaikos formaları giydi. Geçen sezon 41 maçta görev alan orta saha oyuncusu Vilhena, 25 kez ilk 11’de sahaya çıkarken takıma 1 gol katkısı verdi. Alanyaspor’un 20 yaşındaki yeni defans oyuncusu Umut Mert Toy ise bu sezon Pendikspor’da 1 maça çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor
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