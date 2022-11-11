Alanyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Adana Demirspor maçında muhtemel 11'ler!

Alanyaspor Adana Demirspor maçı için geri sayım sürüyor. Sahasında oynadığı 2 karşılaşmayı kazanan Akdeniz ekibi 9 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Alanyaspor Adana Demirspor maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ve Alanyaspor Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri...

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Adana Demirspor maçı bugün (11 Kasım 2022 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, 10 bin 128 seyirci kapasiteli Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Adana Demirspor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runnarson, Pereira, Furkan, Balkovec, Fatih, Fer, Doumbia, Efecan, Eduardo, Oğuz, Ahmed Hassan

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI TAKİP



