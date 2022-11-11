SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Alanyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Adana Demirspor maçında muhtemel 11'ler!

Alanyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Adana Demirspor maçında muhtemel 11'ler!

11.11.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ömer Tevfik Özkoç üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. "Alanyaspor Adana Demirspor maçı canlı izle" internette araştırılıyor. Peki Alanyaspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Adana Demirspor maçında muhtemel 11'ler!

Alanyaspor Adana Demirspor maçı için geri sayım sürüyor. Sahasında oynadığı 2 karşılaşmayı kazanan Akdeniz ekibi 9 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Alanyaspor Adana Demirspor maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ve Alanyaspor Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri...

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Adana Demirspor maçı bugün (11 Kasım 2022 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, 10 bin 128 seyirci kapasiteli Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Adana Demirspor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runnarson, Pereira, Furkan, Balkovec, Fatih, Fer, Doumbia, Efecan, Eduardo, Oğuz, Ahmed Hassan

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI TAKİP


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı'dan sonra yine karşı karşıyalar!İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı'dan sonra yine karşı karşıyalar!
Tribünde sürpriz var! Görüntülendiler...Tribünde sürpriz var! Görüntülendiler...
Galatasaray'da maaş krizi iddiası!Galatasaray'da maaş krizi iddiası!
Anahtar Kelimeler:
alanyaspor adana demirspor maçı hangi kanalda

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu

Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi...

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi...

Sergen Yalçın, "Yalvardım" demişti! O yıldız bu kez geliyor...

Sergen Yalçın, "Yalvardım" demişti! O yıldız bu kez geliyor...

Yılın takası gerçekleşiyor!

Yılın takası gerçekleşiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.