ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor ile Ankaragücü Süper Lig 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 6. haftasının perdesi bu karşılaşmayla açılacak. Maç için geri sayım sürerken birçok kişi karşılaşmanın günü, saati ve kanalını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Ankaragücü maçının günü, saati ve kanalı...

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Ankaragücü maçı 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maçı Mert Güzenge yönetecek. Güzenge’nin yardımcılığını Samet Çiçek ve Murat Altan’ın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Ankaragücü maçı beIN Sports 1'de canlı olarak erkana gelecek.

