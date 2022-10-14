Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-2 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, iyi başladıkları maçta kaçan pozisyonlar ve kolay defans hatalarıyla mağlup olduklarını söyledi.

Groenendijk, maçın ardından yaptığı açıklamada, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyledi. Takım olarak kaybettiklerini ve kazandıklarını belirten Groenendijk, "Maça iyi başladık. Luiz Adriano ve Wright'ın kaçırdığı fırsatlar vardı. Ne yazık ki bunları çok kolay harcadık." dedi.

Groenendijk, bugün ilk yarıya, ikinci yarıya ve geçmiş maçlara baktıklarında basit golleri hep son dakikalarda yediklerini anlatarak, "Dengede giden oyunu, basit hatalarla aleyhimize döndürüyoruz. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ölümüne defans yapmamız, iyi defans yapmamız gerekiyor. Duran topta herkes sorumluluğunu biliyor ve buna göre davranıp, orada rakip takım ne olursa olsun, vuruş hakkı tanımadan kendilerine skor avantajı sağlamalarına izin vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Dengeli bir oyunda gereksiz bir hatayla ilk yarıyı 1-0 aleyhlerine döndürdüklerini ifade eden Groenendijk, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda oyunu geri getirebilmek için değişiklikler yaptık. Bu arada cezalı ve sakat oyuncularımız da çok. Bundan şikayet etmiyorum. Bunlar futbolda var. Ancak bu durum bazen bizi zorluyor. İkinci golde defansımız yine sınıfta kaldı. Ne olursa olsun, o kadar kolay vurdurmamız gerekiyordu. Daha iyi müdahale etmemiz gerekiyordu."

Groenendijk, kendilerini sorgulamaları gerektiğini belirterek, maç kazanma alışkanlığını geçmiş maçlardan ders çıkararak başlayabileceklerini ifade etti.

Sonuç olarak bugün 3-2 kaybettiklerinin altını çizen Groenendijk, VAR kararlarında da biraz şansız olduklarını, çünkü genelde kararların aleyhlerine çıktığını vurguladı.

Groenendijk, şikayet etmeden, mazeret bulmadan iyileşmeleri, gelişmeleri ve galibiyet serisine başlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki hafta takımdan futbol anlamında, skor anlamında bir isyan bekliyorum. Önemli bir maçına çıkacağız ve tüm bu olumsuzluklara isyan eden olumlu havayı geri getirebilecek bir galibiyet için hazırlanacağız. Takımın ne var, ne yok her şeyi vermelerini bekliyorum" şeklinde konuştu.

