Kendisi 73, kocası 39 yaşında! Aralarındaki yaş farkına rağmen ilişkilerini savundular... "Yaşım beni durdurmuyor"

2018 yılının Ocak yaşında 73 yaşındaki Christine Haycox ve 39 yaşındaki Hamza Dridi internet üzerinden tanıştı. Aralarındaki 34 yıllık yaş farkına rağmen ikili ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. İkili 2020 yılında Hamza'nın ailesinin evinde sadece 20 misafirin bulunduğu samimi bir törenle evlendi. İki çocuk annesi Christine, kocasına destek olmak için Müslüman oldu ve son üç yıldır mutlu bir şekilde evlilik hayatının tadını çıkarıyorlar.

"HER ZAMAN ÇOK GÜLÜYORUZ"

Kocasının kendisine kraliçe gibi davrandığını söyleyen Haycox, "O muhteşem bir kişi! Beni her zaman çok güldürüyor. Kesinlikle ilk görüşte aşktı. Aramızdaki aşkı anlatamam, gerçekten harika. Çok sıcak ve samimi bir adam. Tüm yemekleri ve ev işlerini o yapıyor. Benim hiçbir şey yapmama izin vermiyor" dedi.

Son altı yıldır Tunus'ta kocasıyla birlikte yaşadığını ve tatil için geldiği Tunus'tan bir daha memleketi olan İngiltere'ye dönmediğini söyleyen Haycox, "Oğlum Hamza'dan dört yaş büyük ama bu hiçbir zaman aramızda sorun olmadı. Oğlum zaten benim biraz deli olduğumu biliyor. Ailem gerçekten destek oldu. Ne kadar mutlu olduğumu görebiliyorlar. Ben hiç bu kadar mutlu olmamıştım" diye konuştu.

Birbirlerine tutkuyla bağlı olduklarını dile getiren Haycox, "Yatak odasında da her şey harika. Yaşım beni durduramıyor. Fiziksel olarak pek iyi değilim, kalça protezine ihtiyacım var ve sopayla yürümek zorunda kalıyorum. Ama Hamza benimle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.