Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı!

Alanyaspor Süper Lig'in 24 haftasında Başakşehir'i konuk edecek. 10 bin 130 seyirci kapasiteli Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Alanyaspor Başakşehir maçının yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Başakşehir maçı 3 Mart 2023 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Alanyaspor, Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada 6 üstünlük, 7 eşitlik ve 9 yenilgi aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenilen Alanyaspor, topladığı 25 puanla 11. sırada yer alıyor.

Başakşehir ise ligde oynadığı 21 karşılaşmada 12 üstünlük, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Süper Lig'deki son karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Başakşehir, topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

