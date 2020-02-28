Alanyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Alanya BJK canlı izle | bein sports şifresiz

Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı izle... Süper Lig'İn 24. haftasında Alanyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş bu akşam zorlu Alanyaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Başakşehir mağlubiyeti ve Trabzonspor beraberliği ile zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor ise evinde, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar arayacak. İki takımın taraftarları da bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımını mynet.com'da bulabilirsiniz...

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Nkodou, Lens, Tyler Boyd, Burak Yılmaz

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Beşiktaş, Süper Lig'in 24. hafta açılışında karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20:00'da başlayacak mücadeleyi beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz.