SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

14.08.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Beşiktaş Süper Lig maçının başlamasına dakikalar kaldı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlı ekip galibiyet için mücadele verecek. Peki, Alanyaspor Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri...

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması için son dakikalara girildi. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, mücadeleyi kazanıp yoluna iki de iki yaparak devam istiyor. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaşlı futbolseverler 'Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte merak edilenler...

650x344-alanyaspor-2-0-besiktas-mac-sonucu-1607881865726

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş bu hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14 Ağustos Pazar yani bugün saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf!Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf!
Sörloth transferinde mutlu son!Sörloth transferinde mutlu son!
Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Alanya alanyaspor beşiktaş beşiktaş beşiktaş alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuk ölmüştü! İşte yeni görevi

Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuk ölmüştü! İşte yeni görevi

Bülent Arınç'tan dikkat çeken paylaşım

Bülent Arınç'tan dikkat çeken paylaşım

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

Ölüm tehditleri sonrası kaçmıştı! Dünya yıldızı F.Bahçe'ye

Ölüm tehditleri sonrası kaçmıştı! Dünya yıldızı F.Bahçe'ye

Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Fenerbahçe'ye resmen abone oldu...

Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Fenerbahçe'ye resmen abone oldu...

Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf!

Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.