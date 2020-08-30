Alanyaspor, Beşiktaş'tan Ahmet Gülay’ı kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, Beşiktaş'ın geç oyuncusu Ahmet Gülay'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Satın alma opsiyonuyla 3 yıllık sözleşme imzalanan 17 yaşındaki sol bek, Türkiye Ligi U19 Elit A’da 6 kez forma giydi.
(İHA)
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