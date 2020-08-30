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Alanyaspor, Beşiktaş'tan Ahmet Gülay’ı kadrosuna kattı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 30.08.2020 14:02 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın 17 yaşındaki sol beki Ahmet Gülay'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Alanyaspor, Beşiktaş'tan Ahmet Gülay’ı kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, Beşiktaş'ın geç oyuncusu Ahmet Gülay'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Satın alma opsiyonuyla 3 yıllık sözleşme imzalanan 17 yaşındaki sol bek, Türkiye Ligi U19 Elit A’da 6 kez forma giydi.

(İHA)

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