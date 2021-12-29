Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı! Yeni hoca Farioli mi olacak?

Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Bülent Korkmaz'ın ayrılığı sonrası İtalyan teknik direktör teknik direktör Francesco Farioli'nin takımın başına geçeceği konuşuluyor.
Francesco Farioli, Sassuolo sonrası Ağustos 2020'de Alanyaspor'da antrenörlük görevine başlamıştı. 19 Mart 2021'e kadar bu görevini sürdüren İtalyan teknik adam, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük görevine getirilmişti.
Farioli, Karagümrük'teki görevinde 27 resmi maça çıkıp 1.52 puan ortalaması yakaladı.
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