Alanyaspor'da Davidson performansıyla beğeni topluyor

Süper Lig'de lider durumdaki Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Davidson Pereira, takımının bu sezonki 7 mücadelesinde kaydettiği 6 golle kariyerindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Turuncu-yeşillilerin sezon öncesi Portekiz 1. Lig ekiplerinden Vitoria Guimaraes'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet, yeni takımının başarısına önemli katkı sağladı.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 17 puanla liderlik koltuğunda bulunan Alanyaspor'un tüm lig karşılaşmalarında forma giyen Davidson, performansıyla dikkati çekti. Davidson, Süper Lig'in 4. haftasında takımının iç sahada 6-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçında 3 gol atarak "hat-trick" yaptı.

GOLLERİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendiği maçta takımının bu sezonki ilk golünü kaydeden Davidson, 5. haftada yine dış sahada 2-1 kazanılan Galatasaray mücadelesinde 90+5. dakikada attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

Davidson, 6. haftada iç sahada takımının Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği karşılaşmada da gol kaydederek 7 maçta 6 gole ulaştı. Bu sezon şu ana kadar sergilediği performansla gol krallığı yarışındaki iddiasını da ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, kendisi gibi ligde 6 golü bulunan Çaykur Rizesporlu Loic Remy ile zirveyi paylaşıyor.