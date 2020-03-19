Alanyaspor'dan oyunculara koronavirüs izni!

üper Lig’de kalan maçların korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine turuncu-yeşilli ekibe 4 gün izin verildi. Alanyaspor çalışmalarına 24 Mart Salı gününden itibaren devam edecek.
“İnsan sağlığı her şeyden önemli”
Aytemiz Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, “Kulüp yönetimimiz, alınan bu kararın ardından futbolcularımıza, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, bu süreçte yurt dışına çıkmamaları ve evlerinde kalmaları gerektiğini iletti” denildi.
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