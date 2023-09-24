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ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇ SONUCU! Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24.09.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Fenerbahçe maçı detayları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili maçın tarih, saat bilgilerini araştırdılar. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ekranı sorgulanıyor. Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çaldı. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maç detayları...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bugün (24 Eylül Pazar) oynandı. Heyecanlı karşılaşma saat 20:00'de başladı.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlandı. Maç, Oba Stadyumu'nda oynandı.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

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