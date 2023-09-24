ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇ SONUCU! Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ekranı sorgulanıyor. Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çaldı. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maç detayları...
Alanyaspor Fenerbahçe maçı bugün (24 Eylül Pazar) oynandı. Heyecanlı karşılaşma saat 20:00'de başladı.
Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlandı. Maç, Oba Stadyumu'nda oynandı.
Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko