Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte İlk 11'ler!

Alanyaspor Fenerbahçe maçı büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sarı Lacivertlilerde bugün tüm hesaplar 3 puan için yapılıyordu. Kanarya, Süper Lig'de lider konumunda bulunan Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu haftada çıkacağı bu maçtan galip ayrılmak istiyordu. 'Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bugün (19 Mart 2023 Pazar) saat 19.00'da başladı.

Maç, Alanya Oba Stadı'nda oynandı.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlandı.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Runarsson, Candeias, Furkan, Feddal, Balkovec, Umut, Lusamba, Efecan, Koulouris, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Osayi-Samuel, Samet, Serdar Aziz, Ferdi, Willian Arao, Crespo, Arda, Rossi, Valencia, Joao Pedro



