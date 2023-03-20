SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte İlk 11'ler!

Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte İlk 11'ler!

19.03.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Fenerbahçe maçı Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanya Oba Stadı oynandı. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak konusu olmuştu. Maçta, Hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Candaş Elbil yaptı. Maçın 4. hakemi ise Nealihan Muratdağ oldu. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte İlk 11'ler!

Alanyaspor Fenerbahçe maçı büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sarı Lacivertlilerde bugün tüm hesaplar 3 puan için yapılıyordu. Kanarya, Süper Lig'de lider konumunda bulunan Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu haftada çıkacağı bu maçtan galip ayrılmak istiyordu. 'Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bugün (19 Mart 2023 Pazar) saat 19.00'da başladı.

Maç, Alanya Oba Stadı'nda oynandı.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlandı.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Runarsson, Candeias, Furkan, Feddal, Balkovec, Umut, Lusamba, Efecan, Koulouris, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Osayi-Samuel, Samet, Serdar Aziz, Ferdi, Willian Arao, Crespo, Arda, Rossi, Valencia, Joao Pedro


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 golün iptal edildiği maçta kazanan Sivas!3 golün iptal edildiği maçta kazanan Sivas!
Ronaldo 35 metreden attı, kaleci bile ne olduğunu anlamadı!Ronaldo 35 metreden attı, kaleci bile ne olduğunu anlamadı!
Galatasaraylı yıldız için ağır ifadeler! 'Milli takıma alınması komedi!'Galatasaraylı yıldız için ağır ifadeler! 'Milli takıma alınması komedi!'

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını buldu! Gözyaşı döktü

Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını buldu! Gözyaşı döktü

Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Mağlubiyet sonrası kriz! Taraftar ikiye bölündü... Yıldız isim ayrılmak istiyor

Mağlubiyet sonrası kriz! Taraftar ikiye bölündü... Yıldız isim ayrılmak istiyor

F.Bahçe'den maçın ilk yarısı sonunda açıklama: Yazıklar olsun!

F.Bahçe'den maçın ilk yarısı sonunda açıklama: Yazıklar olsun!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.