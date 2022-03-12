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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

12.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bu kapsamda Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte maça ilişkin detaylar...

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe Bahçeşehir Okulları Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aytemiz Alanyaspor, 13 Mart Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, maçta oynayamayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, 13 Mart Pazar günkü maçta takımdaki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de kadroda yer almıyor.

Bu İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş haricinde, Ferdi Kadıoğlu da sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın ise kadroya dahil edileceği ön görülüyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor
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