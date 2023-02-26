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Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı nereden canlı izlenir?

26.02.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Süoer Lig, bu hafta erteleme maçlarıyla başladı. Alanyaspor ile Galatasaray maçının gelirinin depremzedelere bağışlanacağı açıklandı. Peki Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı nereden canlı izlenir? İşte detaylar...

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı nereden canlı izlenir?

Süper Lig'e, Kahramanmaraş merkezli on bir ili etkileyen depremin ardından ara verilmişti. Yavaş yavaş normale dönülmesiyle maçların tarihi de belli olmaya başladı. Galatasaray, hazırlık maçlarının 3.'sünde bu kez Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Peki Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı nereden canlı izlenir? İşte detaylar...

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı nereden canlı izlenir?

ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Maç, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Alanyaspor'dan açıklama:

"Depremzede vatandaşlarımız için 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılacağımız hazırlık maçının biletleri satışa sunuldu.

Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasının bilet, TV8 yayın reklam ve saha kenarı reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımız için AFAD'a bağışlanacak."

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı nereden canlı izlenir?

Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Güney - Kuzey VIP : 500 TL

Corendon Airlines Maraton Tribünü : 200 TL

Corendon Airlines Kuzey Tribünü : 100 TL

Reaktor Global Güney Tribünü : 100 TL

Roof Lounge Misafir Tribünü : 100 TL

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