Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray depremzedeler için Alanyaspor ile karşılaşacak!

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı yarın (25 Şubat 2023 Pazar) oynanacak. Süper Lig'e verilena araya lider giren Galatasaray, depremzede vatandaşlara yardım için Alanyaspor'a konuk olacak. Sporseveler arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte, Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın bilgileri...
Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı yarın (26 Şubat Pazar) saat 18:00'de başlayacak.
Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı TV 8 'de canlı olarak yayınlanacak.
Alanyaspor'dan yarın oynanması planlanan maça ilişkin yapılan açıklamaya göre bile fiyatları şu şekilde:
Güney - Kuzey VIP 500 TL
Corendon Airlines Maraton Tribünü 200 TL
Corendon Airlines Kuzey Tribünü 100 TL
Reaktor Global Güney Tribünü 100 TL
Roof Lounge Misafir Tribünü 100 TL