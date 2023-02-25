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Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray depremzedeler için Alanyaspor ile karşılaşacak!

25.02.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı için geri sayım devam ediyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak olan maçın yayın saati kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye'yi derinden yaralayan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Süper Lig, bu hafta yeniden başlıyor. Galatasaray depremzedeler için Alanyaspor ile dostluk maçına çıkacak. Peki, Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray depremzedeler için Alanyaspor ile karşılaşacak!

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı yarın (25 Şubat 2023 Pazar) oynanacak. Süper Lig'e verilena araya lider giren Galatasaray, depremzede vatandaşlara yardım için Alanyaspor'a konuk olacak. Sporseveler arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte, Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın bilgileri...

ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı yarın (26 Şubat Pazar) saat 18:00'de başlayacak.

ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı TV 8 'de canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI

Alanyaspor'dan yarın oynanması planlanan maça ilişkin yapılan açıklamaya göre bile fiyatları şu şekilde:

Güney - Kuzey VIP 500 TL

Corendon Airlines Maraton Tribünü 200 TL

Corendon Airlines Kuzey Tribünü 100 TL

Reaktor Global Güney Tribünü 100 TL

Roof Lounge Misafir Tribünü 100 TL


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