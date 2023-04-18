ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor Galatasaray maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Sarı Kırmızılılarda 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri....

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı 18 Nisan 2023 Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor muhtemel 11'i: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fatih Aksoy, Doumbia, Efkan, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

SARI KIRMIZILILARDA 5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira Alanyaspor Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Öte yandan Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

lanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada yer alıyor.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



