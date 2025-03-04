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Alanyaspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları tepki çekti! Fenerbahçe maçı daha ucuzdu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2025 18:29
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Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları sosyal medyada gündem oldu.

Alanyaspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları tepki çekti! Fenerbahçe maçı daha ucuzdu...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile çok kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip, yaptığı paylaşımda biletlerin fiyatlarını açıkladı.

GALATASARAY FİYATLARI GÜNDEM OLDU

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Ev sahibi Alanyaspor, GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Özellikle Galatasaray'ın bilet fiyatının 2275 TL olması sosyal medyada gündeme oturdu.

Güney Kale Arkası Tribünü: 1.750 TL
Corendon Airlines Kuzey Kale Arkası Tribünü: 1.750 TL
Corendon Airlines Maraton Tribünü: 2.750 TL
VIP Tribünü: 10.000 TL
Misafir Tribünü: 2.275 TL

FENERBAHÇE MAÇI DAHA UCUZDU

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Fenerbahçe'ye karşı yaklaşık 1 ay önce oynayan Alanyaspor'da bilet fiyatları 1625 TL'ydi. Galatasaray maçına özel yapılan zam sosyal medyada tepki çekti.

Canlı Skor

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor bilet fenerbahçe galatasaray
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