Alanyaspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları tepki çekti! Fenerbahçe maçı daha ucuzdu...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile çok kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip, yaptığı paylaşımda biletlerin fiyatlarını açıkladı.

GALATASARAY FİYATLARI GÜNDEM OLDU

Ev sahibi Alanyaspor, GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Özellikle Galatasaray'ın bilet fiyatının 2275 TL olması sosyal medyada gündeme oturdu.

Güney Kale Arkası Tribünü: 1.750 TL

Corendon Airlines Kuzey Kale Arkası Tribünü: 1.750 TL

Corendon Airlines Maraton Tribünü: 2.750 TL

VIP Tribünü: 10.000 TL

Misafir Tribünü: 2.275 TL

FENERBAHÇE MAÇI DAHA UCUZDU

Fenerbahçe'ye karşı yaklaşık 1 ay önce oynayan Alanyaspor'da bilet fiyatları 1625 TL'ydi. Galatasaray maçına özel yapılan zam sosyal medyada tepki çekti.