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Alanyaspor, Gaziantep FK'ya şans tanımadı!

29.10.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve ev sahibi ekip, bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Alanyaspor, Gaziantep FK'ya şans tanımadı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Leroy Fer ve 53. dakikada Balkovec kaydetti.

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Akdeniz ekibi, bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 16 puanla 9. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 10. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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