Alanyaspor, Gaziantep FK'ya şans tanımadı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Leroy Fer ve 53. dakikada Balkovec kaydetti.

Akdeniz ekibi, bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 16 puanla 9. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 10. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Kayserispor'u ağırlayacak.

