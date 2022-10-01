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Alanyaspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Giresunspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.10.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor ile Giresunspor Süper Lig'in 8. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olarak açıklandı. Peki, Alanyaspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Giresunspor maçı hangi kanalda?

Alanyaspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Giresunspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Alanyaspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Giresunspor maçı canlı yayın bilgisi...

ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Giresunspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Karşılaşma, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Giresunspor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR?

Tugay Kaan Numanoğlu 1986 yılında Başkent Ankara'da dünyaya geldi.

Levent Numanoğlu'nun 3 çocuğundan biri olan Tugay Kaan Numanoğlu 20 yaşından beri hakemlik yapmaktadır.

Numanoğlu, kardeşi Togayhan ile birlikte Malatya'da büyümüştür. Spora babasının teşvikleri sonrası Yalova'da amatör futbol oynayarak başlamıştır. Sonrasında hakem olmayı tercih etmiş ve hakemlik kariyerine adım atmıştır.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun asıl mesleği yöneticiliktir.

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