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Alanyaspor, Josef Sural'lı tişört hazırlattı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 01.05.2019 23:23 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi ısınmak için sahaya Josef Sural'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıkacak.

Alanyaspor, Josef Sural'lı tişört hazırlattı

Aytemiz Alanyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Çek oyuncu Josef Sural'ı Atiker Konyaspor maçında anacak. Akdeniz ekibinin oyuncuları mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında Sural'ın fotoğrafının yer aldığı 90 numaralı siyah tişörtleri giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Josef Sural

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