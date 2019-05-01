Alanyaspor, Josef Sural'lı tişört hazırlattı

Aytemiz Alanyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Çek oyuncu Josef Sural'ı Atiker Konyaspor maçında anacak. Akdeniz ekibinin oyuncuları mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında Sural'ın fotoğrafının yer aldığı 90 numaralı siyah tişörtleri giyecek.
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