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Alanyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

28.12.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Alanya Oba Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu olurken sporseverler de arama motorlarında Alanyaspor Kayserispor maçı canlı izle ekranını araştırmaya başladı. Peki, Alanyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

Alanyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Alanyaspor ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) karşılaşacak. Maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Oman Gökhan Bilir üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Karşılaşmaya saatler kala, Alanyaspor Kayserispor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Alanyaspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

ALANYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Kayserispor maçı bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) oynanacak.

Alanyaspor, Alanya Oba Stayumu'nda Kayserispor'u konuk edecek.

Maç, saat 17:00'de başlayacak.

ALANYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR KAYSERİSPOR MAÇINDA 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Pereira, Umut, Lusamba, Ferhat, Efkan, Oğuz, Ahmed Hassan

Kayserispor: Bilal, Onur, Karimi, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Emrah, Mane, Gavranovic, Mustafa

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