Alanyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Alanyaspor ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) karşılaşacak. Maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Oman Gökhan Bilir üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Karşılaşmaya saatler kala, Alanyaspor Kayserispor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Alanyaspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Alanyaspor Kayserispor maçı bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) oynanacak.
Alanyaspor, Alanya Oba Stayumu'nda Kayserispor'u konuk edecek.
Maç, saat 17:00'de başlayacak.
Alanyaspor Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Pereira, Umut, Lusamba, Ferhat, Efkan, Oğuz, Ahmed Hassan
Kayserispor: Bilal, Onur, Karimi, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Emrah, Mane, Gavranovic, Mustafa