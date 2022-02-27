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Alanyaspor, Konyaspor'a acımadı! Gol yağdırdılar...

27.02.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra galibiyet aldı.

Alanyaspor, Konyaspor'a acımadı! Gol yağdırdılar...

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 5-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Daniel Candeias, 33. dakikada Umut Güneş, 38. dakikada penaltıdan Famara Diedhiou, 42. dakikada Joao Novais ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 11. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Öte yandan Konyasporlu Eray Birniçan, 66. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

3 hafta sonra galibiyete ulaşan Alanyaspor, bu skorla birlikte puanını 43'e yükseltti ve ligde 7. sıraya yerleşti. Bu maçla birlikte 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor ise 49 puanla ligin 2. sırasında konumlandı.

Gelecek hafta Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

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Alanyaspor Konyaspor
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