Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor ile Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerinin dışında "Alanyaspor Sivasspor maçı canlı izle" konu başlığı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Sivasspor maçı 31 Ocak 2023 Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Sivasspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇINDA 11'LER

Alanyaspor: Runnarson, Furkan, Fer, Fatih, Umut, Doumbia, Cavaliero, Candeias, Oğuz, Efecan, A.Hassan.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Keita, Cofie, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

