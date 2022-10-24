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Alanyaspor teknik direktörü Farioli'den kırmızı kart itirafı!

24.10.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sacha Boey'in kırmızı kartına da değinen Farioli, "Futbol konuşmak istiyorum" dedi.

Alanyaspor teknik direktörü Farioli'den kırmızı kart itirafı!
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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2-0'dan geri dönmeleri hakkında konuşan Farioli "Galatasaray'a karşı müthiş bir reaksiyon gösterdik. 15 dakika baskıyı biliyorduk. Sahada acı çektik ama reaksiyon müthişti. Bir sonraki maçlar için bize referans olacak. Planımızdan kopmadılar. Doğru adımlarla gidiyoruz." dedi.

Sadece geriden pasla çıkmak üzerine plan yapmadıklarını söyleyen kamuoyundaki eleştirilere cevap veren Farioli "İnsanlar sürekli 'Geriden pasla çıkıyorlar' diyor. Ben maç sonu konuşamıyordum. Her pozisyonda pasla çıkacağız diye bir şey yok. İlk golde uzun oynadık, gol yedik. İkinci golde kısa oynamamız gerekiyordu, ama hata yaptık ve golü yedik. Her dakika geride pasla çıkmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Farioli "Galatasaray 10 kişi kalana kadar farklı bir mücadele vardı. Kırmızı karta kadar çok fazla yanlış karar verdik. Güzel olan nokta, oyuncularımız kesinlikle oyundan kopmadılar. 1 puan, iki taraf için de gayet adil." dedi.

Sacha Boey'in kırmızı kartı hakkında konuşan Farioli "Eğer arkadaşımız, rakipten kurtulsaydı belki karşı karşıya kalacaktı. Bunun değerlendirmesini ben yapmak istemiyorum, ilk kez basın toplantısında sizlerin karşısındayım. Futbol konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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