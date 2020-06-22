Alanyaspor-Trabzonspor maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!

Maçın 80. dakikasında Alanyasporlu Salih Uçan'a sert bir müdahalede bulunan Hosseini, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Alanyaspor'da da Fabrice N'Sakala, 82. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Trabzonspor son dakikada yediği golle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Bu sonuçla haftayı lider olarak Başakşehir kapattı.
Maç sonunda ortalık karıştı!
Kırmızı kart yağmuru...
Mustafa Cengiz'den olay sözler!
Gökhan Gönül'e sözleşme teklifi!
Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılabilir!
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye olay gönderme!
Müjdeyi verdi! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"
Bir devrin sonu... Futbolu bırakıyor
Juventus, 18'lik Türk yeteneğin peşinde!
Futbolda 6 saniye kuralı nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum