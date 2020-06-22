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Alanyaspor-Trabzonspor maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 23:08 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da stoper Hosseini ve Alanyaspor'da da Fabrice N'Sakala kırmızı kart gördü.

Alanyaspor-Trabzonspor maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!

Maçın 80. dakikasında Alanyasporlu Salih Uçan'a sert bir müdahalede bulunan Hosseini, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Alanyaspor'da da Fabrice N'Sakala, 82. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor son dakikada yediği golle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Bu sonuçla haftayı lider olarak Başakşehir kapattı.

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