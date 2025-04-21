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Alanyaspor zorlu maçta Samsunspor'u tek golle devirdi!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.04.2025 22:43
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Trendyol Süper Ligi'nin 32. haftasının kapanış mücadelesinde Alanyaspor evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Alanyaspor zorlu maçta Samsunspor'u tek golle devirdi!

Trendyol Süper Ligi'nin 32. haftasının kapanış müsabakasında Alanyaspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti.

YUSUF'TAN HAYAT VEREN GOL

Kümede kalma mücadelesi veren Akdeniz ekibi, 3. sırada bulunan rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren gol, 9. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi.

SAMSUNSPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI

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Samsunspor, 55. dakikada Carlo Holse ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Holse'nin vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı. Öte yandan Karadeniz ekibinin uzatma bölümüde iki topu da direkten döndü. Bu skorla puanını 34 yapan Alanyaspor, 15. sıraya yükseldi. Ligdeki son 5 maçını kazanamayan Samsunspor ise 51 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig Alanyaspor futbol
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