Alanyaspor zorlu maçta Samsunspor'u tek golle devirdi!

Trendyol Süper Ligi'nin 32. haftasının kapanış müsabakasında Alanyaspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti.

YUSUF'TAN HAYAT VEREN GOL

Kümede kalma mücadelesi veren Akdeniz ekibi, 3. sırada bulunan rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren gol, 9. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi.

SAMSUNSPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI

Samsunspor, 55. dakikada Carlo Holse ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Holse'nin vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı. Öte yandan Karadeniz ekibinin uzatma bölümüde iki topu da direkten döndü. Bu skorla puanını 34 yapan Alanyaspor, 15. sıraya yükseldi. Ligdeki son 5 maçını kazanamayan Samsunspor ise 51 puanda kaldı.