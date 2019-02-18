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Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı

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YAŞAM  | 18.02.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ardahan sınırları içerisinde, 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde sahipleri tarafından gezintiye çıkarılan Alaska kurdu, buzun delinmesiyle gölden çıkarılan balığı ağzıyla yakaladı. Sahipleri ve çevredekiler uzun süre balığı kurdun ağzından almaya çalıştı.

Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı

Özel bir okulun öğrencileri ve velileri, öğretmenleriyle birlikte yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'ne giderek kısa film çekti. İngilizce hazırlanan film için buzda açılan deliklerden balık çıkaran öğrenciler çalışmalarını kamerayla görüntüledi. Bu sırada sahipleri tarafından gezintiye çıkarılan 'Sona' isimli Alaska kurdu, öğrencilerin yanına geldi.

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5 DAKİKA BOYUNCA BIRAKMADI, ÖYLE DOLAŞTI

Ağlarla çıkarılan bir balığı yakalayan Sona, dişlerini geçirerek balığı bırakmak istemedi. Sahipleri ve çevredekiler uzun süre balığı kurdun ağzından almaya çalıştı. Balık ve tavuk eti yemediği bilinen kurt köpeği yaklaşık 5 dakika balığı dişleri arasında tuttu. Sahiplerinin tüm çabaları sonuçsuz kalınca ağzındaki balıkla dolaşan Alaska kurdu, herkesin ilgi odağı oldu. Öğrenciler kurtla hatıra fotoğrafları çektirmeye başladı.

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Alaska kurdu, bir süre ağzında tuttuğu balığı buzlu zemine bırakarak sahipleriyle birlikte alandan uzaklaştı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Alaska alaska kurdu Kars Ardahan Çıldır Gölü

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