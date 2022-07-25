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Alaves Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

25.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaves Beşiktaş maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık maçında Beşiktaş, güçlü İspanyol ekibi Alaves ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Alaves Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Alaves Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Alaves Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Beşiktaşlı futbolseverlerin takımlarının performansını merak ettiği karşılaşma öncesi maçın canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, Alaves karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Alaves Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

ALAVES BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alaves Beşiktaş maçı 26 Temmuz Salı günü saat 20.00'da başlayacak. Alaves Beşiktaş maçı Salı akşam Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ BEŞİNCİ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, bu sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında da gösterdiği performansla dikkat çekti. Alman ekibi Werder Bremen'i ilk hazırlık maçında 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş daha sonrasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş o mücadeleyi de 1-0'la geçerek mücadeleyi kazanmayı bilmişti. Son olarak İngiliz ekip Wolverhampton'la karşılaşan Beşiktaş bu mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.


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