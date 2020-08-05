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Alaves, teknik direktörlüğe Pablo Machin'i getirdi

İSPANYA HABERLERİ  | 05.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Alaves Kulübü, 45 yaşındaki İspanyol teknik direktör Machin ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Machin, daha önce ülkesinin Numancia, Girona, Sevilla ve Espanyol takımlarını çalıştırmıştı.

Alaves, teknik direktörlüğe Pablo Machin'i getirdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves, teknik direktör Pablo Machin ile anlaştı. Geçen sezon Asier Garitano yönetiminde lige başlayan Alaves, daha sonra takımın başına geçici teknik direktör olarak Juan Muniz'i getirmişti. La Liga'da geçen sezon 39 puan toplayan Alaves, 16. sırayı almıştı.

(AA)

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