Alaves, teknik direktörlüğe Pablo Machin'i getirdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves, teknik direktör Pablo Machin ile anlaştı. Geçen sezon Asier Garitano yönetiminde lige başlayan Alaves, daha sonra takımın başına geçici teknik direktör olarak Juan Muniz'i getirmişti. La Liga'da geçen sezon 39 puan toplayan Alaves, 16. sırayı almıştı.

(AA)

