Alberth Elis Fenerbahçe'den teklif aldığını ve görüştüklerini itiraf etti

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alberth Elis, ülke basınına verdiği özel röportajında önemli açıklamalarda bulundu. MLS ekiplerinden Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı.

''FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM, GÖRÜŞÜYORUZ''

Alberth Elis, özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruyu yanıtladı ve ''Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum'' ifadelerini kullandı.

''TARAFTARLAR SOSYAL MEDYA HESABIMI TAKİP EDİYOR''

Türkiye'den taraftarların sosyal medya hesaplarını takip etmeye başladığını söyleyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu ''Sosyal medya hesabımı birçok Türk takip etmeye başladı. Hepsi bana Fenerbahçe'ye gelmemi söylüyor. Tanrı'ya güveniyorum. Bekleyip göreceğim'' dedi.

Genç oyuncu Houston Dynmamo'nın kendisi için bir bonservis belirlediğini ancak kendisinin de Avrupa'ya gitme fırsatını değerlendirmek istediğini dile getirdi.

Golcü oyuncu 'Türkçe birkaç kelime öğrendin mi?' şeklindeki soruyu ise gülerek ''Hayır, henüz öğrendim'' sözleriyle yanıtladı.

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

(SPORX)





