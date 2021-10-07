"Aldatıldım" diyen Burak Sergen'e eski karısından destek

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal, tarafından ihanete uğraması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Nihan Ünsal, ihanet iddialarını reddederek hukuki yollara başvuracağını söylese de Sergen Bu bir aldatma. Aldatıldım, doğru" dedi. Burak Sergen'e davalık olduğu eski karısı Işıl Sergen'den destek geldi.

Burak Sergen'in eski eşi ve oğlu Cansın'ın annesi Işıl Sergen hem Burak Sergen'e 'güçlü ol' mesajı verdi, hem de hakkındaki iddialarla ilgili konuya açıklık getirdi. Sergen açıklamasında şunları söyledi:

"İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım. Bugün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak Bey'le boşanma anlaşmamızda "15 milyon tazminat" aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır. Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Bir ricam da bugün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Işıl Sergen."



