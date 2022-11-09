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Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış... Gören şaştı

09.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak ile televizyon ekranlarına geri dönen ünlü oyuncu Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı. Meğer Vahide Perçin'in kızı uzun yıllardır gözümüzün önündeymiş...

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış... Gören şaştı

Başrollerini Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Yusuf Çim'le paylaştığı Aldatmak dizisinde Güzide karakterine hayat veren usta oyuncu Vahide Perçin hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olan Vahide Perçin'in babası kamyon şoförü, annesi ise ev hanımı. İktisat Fakültesi'nde okuyan Vahide Perçin, sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü kazandı ve okulu birincilikle bitirdi.

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış... Gören şaştı

Mezuniyetinden hemen sonra Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Vahide Perçin, 2003 yılında ekrana gelen Bir İstanbul Masalı dizisi ile ekran yolculuğuna başladı. Daha sonra Hırsız Polis, Annem, Bir Zamanlar Çukurova, Anlat İstanbul gibi yapımlarda rol aldı.

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış...

Başrollerini Hazal Kaya ile paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisiyle büyük beğeni toplayan Vahide Gördüm, Meryem Uzerli'nin ani vedası nedeniyle Muhteşem Yüzyıl'da 'Hürrem' karakterini canlandırmıştı.

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış...

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Vahide Perçin, 1991 yılında meslektaşı Altan Gördüm ile evlendi ancak ünlü çift, 2013 yılında boşandı.

BAKIN KIZI KİMMİŞ

Vahide Perçin ve Altan Gördüm çiftinin kızı da oyuncu çıktı. 28 yaşındaki Alize Gördüm; Kalbim Ege'de Kaldı, İzmir Çetesi, Beyaz Karanfil, Zeytin Tepesi, Beni Böyle Sev gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış... Gören şaştı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın kızı Nergisşah'a hayat veren Alize Gördüm, annesiyle aynı dizide rol almıştı.

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış...

Sosyal medyada epey aktif olan Alize Gördüm, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış... Gören şaştı

Anne ve babasının izinden giderek oyunculuk yapan Alize Gördüm, lisans eğitimini ise psikoloji üzerine yaptı.

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış... Gören şaştı

Hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Alize Gördüm'ün Instagram'da 40 binden fazla takipçisi mevcut.

Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış... Gören şaştı


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