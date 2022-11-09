Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış... Gören şaştı

Başrollerini Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Yusuf Çim'le paylaştığı Aldatmak dizisinde Güzide karakterine hayat veren usta oyuncu Vahide Perçin hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olan Vahide Perçin'in babası kamyon şoförü, annesi ise ev hanımı. İktisat Fakültesi'nde okuyan Vahide Perçin, sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü kazandı ve okulu birincilikle bitirdi.

Mezuniyetinden hemen sonra Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Vahide Perçin, 2003 yılında ekrana gelen Bir İstanbul Masalı dizisi ile ekran yolculuğuna başladı. Daha sonra Hırsız Polis, Annem, Bir Zamanlar Çukurova, Anlat İstanbul gibi yapımlarda rol aldı.

Başrollerini Hazal Kaya ile paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisiyle büyük beğeni toplayan Vahide Gördüm, Meryem Uzerli'nin ani vedası nedeniyle Muhteşem Yüzyıl'da 'Hürrem' karakterini canlandırmıştı.

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Vahide Perçin, 1991 yılında meslektaşı Altan Gördüm ile evlendi ancak ünlü çift, 2013 yılında boşandı.

BAKIN KIZI KİMMİŞ

Vahide Perçin ve Altan Gördüm çiftinin kızı da oyuncu çıktı. 28 yaşındaki Alize Gördüm; Kalbim Ege'de Kaldı, İzmir Çetesi, Beyaz Karanfil, Zeytin Tepesi, Beni Böyle Sev gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın kızı Nergisşah'a hayat veren Alize Gördüm, annesiyle aynı dizide rol almıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Alize Gördüm, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Anne ve babasının izinden giderek oyunculuk yapan Alize Gördüm, lisans eğitimini ise psikoloji üzerine yaptı.

Hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Alize Gördüm'ün Instagram'da 40 binden fazla takipçisi mevcut.



