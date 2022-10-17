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'Aldattım' demişti! Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan şoke eden sözler... "Hamileyim diye kandırıp..."

17.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce ikinci kez Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra karısını aldattığını söylemişti. Çıra bu açıklamasına dair düzeltme yaptı. Gökhan Çıra "İlk boşandığımızda aldattım ikinci boşandığımızda aldatmadım" dedi. Çıra görüştüğü kadının 'hamileyim' diyerek yalan söylediğini açıkladı.

'Aldattım' demişti! Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan şoke eden sözler... "Hamileyim diye kandırıp..."

Kadınlara attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra ikinci kez boşandığı Selin Ciğerci hakkında yeni bir açıklama yaptı. Daha önce karısını aldattığını ve bunu söyleyip boşanma kararı aldığını itiraf eden Çıra bu konuda düzeltme yaptı.

Gökhan Çıra "Aldattım dedim yanlış anlamış insanlar. İlk boşandığımızda aldattım ikinci boşandığımızda aldatmadım. O kadın o güçlü görünsün o üzülmesin sıkıntı yok. Bir açıklama yaparım onun üstüne gidilir ben kaldıramam. İkincisinde sebepler başkaydı o mutlu olsun" dedi.

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Çıra eski karısıyla arkadaş olduğunu da sözlerine ekledi.

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ŞOKE EDEN OLAY

Gökhan Çıra "Aldatmanın sebepleri de oluyor. Kavga, kavga çok üstüme geldi. O arada biriyle görüştüm. Çok yanlış insanla aldattım, bana kötü şeyler yaptı. Keşke aldatmasaydım, hamileyim dedi, yalanmış. Araba, saat, ev aldım. Sonra geri aldım bunları" dedi.

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