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Gökhan Çıra terk edildi! Selin Ciğerci eski kocasının evinden paylaşıp yaptı... Gerçek ortaya çıktı

13.10.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra sosyal medya fenomeni Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşarken başka kadınlara mesajları ifşa olan Gökhan Çıra terk edildi. Birbirlerini takipten de çıkan ikili gündemdeyken Ciğerci eski eşinin evinden paylaşım yaptı. Herkes Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın barıştığını düşünürken gerçek ortaya çıktı.

Gökhan Çıra terk edildi! Selin Ciğerci eski kocasının evinden paylaşıp yaptı... Gerçek ortaya çıktı

Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra fenomen Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşarken başka kadınlara mesaj atmasıyla gündeme gelen Gökhan Çıra gündemden düşmüyor. Başka kadınlara mesaj atıp evine davet eden Gökhan Çıra terk edildi. Bekiroğlu ve Çıra birbirlerini takipten de çıktı.

Bu süreçte Selin Ciğerci eski kocasının evinden bir paylaşım yaptı.

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İki kez evlendiği Çıra hakkında "Bütün gezegenler yer değiştirse, Venüs Uranüs ile üst üste binse yine barışmam" diyen Ciğerci'nin eski kocasına dönüp dönmediği merak konusu oldu.

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ALDIĞI HEDİYELERİ İSTEMİŞ

Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Gökhan Çıra'nın evindeki eşyalarını almaya giden Selin Ciğerci, eski kocasının ayrılınca Sedef Bekiroğlu'ndan geri istediği marka hediyeler yerde görünce onların üstüne basarak poz verdi.

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